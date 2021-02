Mbappé spettacolo: tripletta! Il PSG distrugge il Barcellona al Camp Nou

Condividi questo articolo

BARCELONA, SPAIN – FEBRUARY 16: Kylian Mbappe of Paris Saint-Germain scores their side’s fourth goal during the UEFA Champions League Round of 16 match between FC Barcelona and Paris Saint-Germain at Camp Nou on February 16, 2021 in Barcelona, Spain. Sporting stadiums around Spain remain under strict restrictions due to the Coronavirus Pandemic as Government social distancing laws prohibit fans inside venues resulting in games being played behind closed doors. (Photo by David Ramos/Getty Images)

Il PSG ipoteca la qualificazione ai quarti di finale di Champions League, grazie a un magnifico Mbappé. L’attaccante classe ‘98 fa tripletta: 1-4 a Barcellona.

IL MIGLIORE – Kylian Mbappé fa (quasi) tutto da solo e il PSG trionfa in casa del Barcellona. Finisce 1-4 il big match di stasera in Champions League, con una prova di forza dei parigini. Sullo 0-0 una delle prime occasioni di una partita incredibile ce l’ha Mauro Icardi, ma l’ex capitano dell’Inter strozza il tiro e Pedri salva sulla linea. A segnare per primo è il Barcellona: fallo di Layvin Kurzawa che sgambetta Frenkie de Jong, rigore trasformato da Lionel Messi al 27’. È solo un’illusione quella dei catalani, di gran lunga a fine ciclo. Cinque minuti dopo splendido assist di Marco Verratti e Mbappé sullo stretto irride Clément Lenglet e pareggia con una botta secca. Vicino al gol anche Icardi, con un colpo di testa di poco a lato prima dell’intervallo. Al 65’ cross di Alessandro Florenzi per Icardi, Gerard Piqué rinvia corto e Mbappé sul secondo palo firma il vantaggio. Sembra fuorigioco dell’ex Roma, ma il VAR certifica come sia buono. Cinque minuti dopo punizione battuta a centro area e Moise Kean, indisturbato di testa, mette dentro il terzo gol. Mbappé fa tripletta all’85’, con un gran destro in contropiede su assist di Julian Draxler. È un trionfo del PSG, Barcellona al tappeto.