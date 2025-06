Mbappé in ospedale, ansia al Mondiale per Club: il Real Madrid informa!

Kylian Mbappé fa spaventare il Real Madrid. Il giocatore, in America insieme ai suoi compagni per il Mondiale per Club, è attualmente ricoverato in ospedale. Ecco le condizioni del francese.

APPRENSIONE – Durante la prima settimana in America, dove si stanno disputando i gironi del Mondiale per Club, Kylian Mbappé incorre in uno spiacevole inconveniente. L’attaccante, amico e compagno nella Nazionale francese degli interisti Marcus Thuram e Benjamin Pavard, ha riscontrato un problema di salute piuttosto grave. Il giocatore ha iniziato ad accusare i sintomi di una gastroenterite acuta già lunedì scorso, dopo l’allenamento del Real Madrid. La condizione, che non gli ha permesso di disputare la prima gara d’esordio al Mondiale per Club, non è rientrata ma, anzi, sembra essere anche peggiorata. Con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, infatti, il club spagnolo ha fatto sapere che Mbappé si trova attualmente ricoverato in ospedale per vari accertamenti e cure.

Mbappé Real Madrid Mondiale per Club

LA SITUAZIONE – Dunque, dopo il forfait contro l’Al Hilal dell’ex allenatore dell’Inter Simone Inzaghi, Mbappé sembra rischiare di saltare anche la prossima gara del Mondiale per Club. Il francese, infatti, costretto a stare a riposo ed isolato da giorni, non vede il campo d’allenamento da lunedì. La seconda gara del girone in programma per il Real Madrid è prevista domenica, alle ore 21.00 italiane, contro il Pachuca. Si attendono adesso novità sulle condizioni del giocatore, con grande apprensione del Real Madrid che spera di riaverlo in buona salute e in forze il prima possibile.