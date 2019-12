Matic in campo, il Manchester United vince 0-2....

Matic in campo, il Manchester United vince 0-2. Partita da 6, Inter osserva?

Matic è stato accostato all’Inter nelle ultime settimane, ma ora i nerazzurri sembrano maggiormente concentrati su Arturo Vidal. Il mediano ha giocato l’intera partita del Manchester United questa sera contro il Burnley. Riviviamo la sua prestazione e le dinamiche sul mercato

DAL CAMPO AL MERCATO – Complici le tante assenze a centrocampo, Nemanja Matic ha giocato 90′ stasera con la maglia del Manchester United. La partita contro il Burnley è stata spesso a bassi ritmi e alla fine i Red Devils hanno vinto con i gol di Martial e Rashford. Matic si è limitato per lunghi tratti a compiti difensivi, sfruttando la sua fisicità nei contrasti e nelle palle alte. Per il resto, si è visto veramente poco: compitino nei passaggi e pochissime verticalizzazioni decisive. Il mercato apre, l’Inter osserva varie alternative: Matic affidabile, ma non stupisce. Può essere un’alternativa concreta?