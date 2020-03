Martins ci ripensa: l’ex Inter ritorna a giocare a 35 anni!

Obafemi Martins e le sue caratteristiche esultanze rimarranno impressi per sempre nella mente dei tifosi dell’Inter. Dopo l’addio ai colori nerazzurri, il nigeriano ha portato le sue capriole in tutto il mondo, chiudendo la carriera in Cina nel 2018. Salvo ripensarci: come annunciato da “Sky Sport”, Martins tornerà infatti a giocare, ancora in Cina.

TROPPO AMORE – L’amore di Obafemi Martins per il calcio emerge dal suo costante sorriso in volto durante ogni partita della sua carriera. Ed emerge anche dalle capriole, un gesto che ben rappresenta l’esplosione di gioia che accompagna lui, i compagni ed i tifosi ad ogni gol. I tifosi dell’Inter si innamorano di queste capriole proprio in questi giorni, circa 17 anni fa. Dopo essere cresciuto in nerazzurro e avervi trascorso quattro anni (49 gol in 135 gare), Martins ha continuato a segnare in diverse parti del mondo. Da Milano si è trasferito a Newcastle, poi a Wolfsburg, a Kazan, a Birmingham, poi a Valencia, sponda Levante. Infine, le ultime sei stagioni della sua carriera le ha equamente divise tra Stati Uniti, con la maglia del Seattle Sounders, e Cina, con lo Shanghai Shenhua. Con quest’ultimo club, Martins si ritira nel 2018, dopo 32 reti e una Coppa della Cina. E proprio con questa maglia tornerà a giocare: secondo quanto riportato da “Sky Sport”, il nigeriano firmerà infatti un contratto con l’ultima squadra della sua carriera, tornando a giocare a 35 anni.