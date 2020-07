Marino (DG Udinese): “Concentrati su questa stagione! Atalanta…”

Marino ha parlato ai microfoni di “Tutti Convocati” su Radio 24. Il direttore generale dell’Udinese fa il punto in casa friulana all’indomani del successo in trasferta contro la Roma. Poi un commento su Atalanta e Napoli, impegnate in Champions League

DOPO ROMA-UDINESE 0-2 – Di seguito le parole di Pierpaolo Marino: «Se penso già alla prossima stagione? No, siamo concentratissimi su questa. Il reparto dell’area sportiva è ben articolato per togliermi questi problemi e farmi andare alla sintesi al momento opportuno. Napoli e Atalanta? Se prendono sul serio questa fase del campionato significa prepararsi per quello che succederà dopo. Va studiato bene il minutaggio nelle rotazioni, questa fase del campionato prevede di giocare ogni tre giorni. Io credo che l’Atalanta possa stupire anche lì, con il turno unico e la condizione che ha potrà essere una sorpresa e una scheggia impazzita».