Marianella: «Eriksen non sarà titolare inamovibile al Manchester United»

Massimo Marianella, ospite negli studi di Sky Sport 24, si è espresso sull’ex Inter Christian Eriksen. Il danese è diventato da poco un nuovo giocatore del Manchester United

NON TITOLARE − Marianella, nel suo sunto sul calcio inglese su Sky Sport, si è espresso anche sull’ex Inter Eriksen: «Il Manchester United ha cambiato tutto. Sono arrivati tanti giocatori olandesi o con un passato olandese come Christian Eriksen, capace di portare ad Old Trafford il verbo dell’Ajax. Eriksen non credo sarà un titolare inamovibile ma sarà un perno del Manchester United. Giocherà non come all’Inter nel 3-5-2 bensì come giocava nel Tottenham, largo a sinistra».