Marani: “Giusto l’intervento del Governo, la Serie A provi vergogna”

Matteo Marani, dagli studi di Sky Sport, è intervenuto in modo molto duro contro il mondo del calcio italiano che è stato incapace di risolvere lo stallo dei calendari costringendo il governo a intervenire per sbloccare la situazione

GIUSTO L’INTERVENTO – Il Governo, tramite il ministro Spadafora, ha deciso di risolvere lo stallo sui calendari imponendo di fatto le porte chiuse. Marani è duro contro il mondo del calcio che ha costretto il Governo a intervenire per chiudere i litigi: «E’ successo quello che avevamo detto, doveva intervenire il Governo e chiarire perché il mondo dello sport non è riuscito a chiarirsi da solo e giustamente ha preso in mano la situazione. Non so se il calcio riuscirà anche a porte chiuse ad arrivare in fondo, ma questa è l’unica posizione possibile, chi ne ha contemplate altre vive fuori dal mondo e purtroppo nel calcio ci sono tanti marziani. Il mondo dello sport ha dato uno spettacolo indecente, impresentabile, osceno, devono provare vergogna».