Marani: “Bisogna bloccare tutto, Ã¨ grottesco e ridicolo”

Marani: “Bisogna bloccare tutto, è grottesco e ridicolo”

Condividi questo articolo

Matteo Marani usa parole forti contro la Uefa che ancora temporeggia nel bloccare le coppe in piena emergenza causata dalla pandemia di Coronavirus

GROTTESCO E RIDICOLO – La Uefa ancora temporeggia: «Con le squadre in quarantena la questione è chiusa, tutto questo è ridicolo e grottesco, stiamo qui a chiederci se giocare con i governi che stanno bloccando i voli. I giocatori del Getafe giustamente non hanno voluto giocare a Milano. Bisogna essere consapevoli di questa realtà e chiudere tutto. La Uefa è assediata in un fortino, non si rende conto di cosa capita, sta facendo un calcolo per i diritti e un movimento di affari, ma se lei non lo può fare direttamente per paura di possibili cause intervengano i governi».