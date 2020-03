Maran esonerato, Ã¨ ufficiale: il comunicato del Cagliari. Ora un ex Inter

Maran esonerato, è ufficiale: il comunicato del Cagliari. Ora un ex Inter

Condividi questo articolo

Rolando Maran non è più l’allenatore del Cagliari. I rossoblù non vincono in campionato dal 2 dicembre e quindi da 11 partite. Ecco il comunicato del club guidato da Tommaso Giulini. Un ex Inter è pronto a sedersi sulla panchina dei sardi



IL COMUNICATO – “Il Cagliari Calcio comunica di aver revocato a Rolando Maran l’incarico di allenatore della prima squadra. Contestualmente si interrompe il rapporto di collaborazione con l’allenatore in seconda Christian Maraner e il macht analyst Gianluca Maran. A loro vanno i più sentiti ringraziamenti per la competenza, la serietà e la professionalità dimostrate sin dal loro primo giorno in Sardegna”. Ora toccherà a Walter Zenga, ex bandiera dell’Inter.