Mancini ricorda Vialli: «Legame come due fratelli! Uomo di grande valore»

Roberto Mancini, CT della Nazionale italiana, in un’intervista concessa alla FIGC ha voluto ricordare il compagno di squadra ed amico Gianluca Vialli, recentemente scomparso

LEGAME – Questo il ricordo di Mancini: «Una grande perdita per me e per la sua famiglia e per tutto il calcio italiano. E un momento difficile e bisogna andare avanti. Speravo nel miracolo, ci siamo visti abbiam parlato. Era sempre di buonumore, e questo ti risolleva perché mi faceva piacere vederlo in quel modo in quel momento. Luca era così, allegro e gioioso. Io credo vada ricordato così, a lui farebbe piacere. Oltre ad essere stato un grande calciatore e professionista, era un ragazzo a cui piaceva la vita. Ha fatto capire ai giovani il valore della maglia della Nazionale e dove si poteva arrivare. Una persona di grande valore per noi, momenti belli ed importanti. Abbiamo vissuto la vita assieme, un legame stretto che possono avere due fratelli. Poi calcisticamente ci siamo divisi, ma quando si è amici lo si è per sempre. Abbiamo avuto sempre un rapporto di rispetto ed amicizia».