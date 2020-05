Mancini: “Nazionale, speriamo di riprendere a settembre. In questi giorni…”

Condividi questo articolo

Roberto Mancini, ex allenatore dell’Inter e ora Commissario Tecnico dell’Italia, è intervenuto in video conferenza con i ragazzi del settore giocanile del Bologna. Inevitabile parlare della sua esperienza in azzzurro

MOMENTO – Queste le parole di Roberto Mancini: «Abbiamo organizzato qualche chat per salutare i ragazzi e tenerci in contatto con loro. Non ci vediamo da novembre e speriamo di ricominciare l’attività a settembre. I calendari saranno un problema. Resta comunque il grande onore di allenare la Nazionale perché rappresenti il tuo Paese, il più bello del mondo nonostante tutto, e rappresenti una Nazionale che ha vinto 4 campionati del mondo. Nella vita non capita spesso e quando capita bisogna apprezzarlo al 100% e cercare di fare il massimo per poter vincere».

Fonte: Gazzetta.it