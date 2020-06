Mancini: “Coppa Italia più bella? Quella vinta con la Fiorentina nel 2001”

“La Gazzetta dello Sport” ha intervistato il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini. Tanti i temi toccati, soprattutto la finale di Coppa Italia, trofeo a cui il tecnico è particolarmente legato, ma anche le ambizione sfumate in ottica Europei

BOCCONE AMARO – Se il coronavirus non fosse mai salito alla ribalta, la Nazionale di Roberto Mancini oggi avrebbe esordito, all’Olimpico contro la Svizzera. Il tecnico, più di ogni altro, mastica amaro: «Eravamo pronti per tutti. Ogni cosa messa a punto. Non sarebbe stato un girone facile come pensavano tanti e non lo sarà tra un anno. La Svizzera è storicamente tosta per noi, ha giocatori di qualità che giocano in top club e un bravo ct come Petkovic che ci conosce bene. Ma saremo pronti anche per l’Europeo che verrà. Coi ragazzi ci siamo sentiti più di una volta in video-call. Sentimento comune: il rammarico per l’Europeo rinviato. Eravamo tutti carichi e pronti per viverlo al meglio. Ma, oltre al rammarico, c’era la convinzione che tutto è solo rimandato e arriveremo ancora più pronti per misurarci con le big».

GIOIA E SPERANZE – Ma il coronavirus si è preso le prime pagine della nostra vita. Pertanto, il nuovo calendario calcistico prevede oggi la finale di Coppa Italia, tra Napoli e Juventus, a porte chiuse. È un trofeo a cui il Mancini è particolarmente legato, avendolo vinto 6 volte da calciatore e 4 da allenatore. Due volte quand’era sulla panchina dell’Inter. Ma la coppa più bella, a detta del ct, non è del periodo nerazzurro: «Scelgo la prima: Fiorentina 2000-01. Sembrava impossibile battere quel Parma. Era fortissimo. Invece passammo al Tardini e poi 1-1 al Franchi. La mia prima gioia da allenatore. Stadi? Mi auguro che a settembre ottobre ci siano le condizioni per riaprire al pubblico, per giocare a Milano e fare un allenamento a Bergamo. Per dare una carezza azzurra a due città martoriate dal virus e per trovare il modo di ringraziare medici e infermieri che sono stati eroici nell’emergenza».

Fonte: La Gazzetta dello Sport