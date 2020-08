Manchester United-LASK, Martial firma la vittoria per 2-1 in rimonta

Termina anche Manchester United-LASK (altra partita delle 21.00, insieme a Inter-Getafe). Dopo lo 0-5 della sfida di andata – giocata a Linz, in Austria – all’Old Trafford finisce 2-1.

VITTORIA IN RIMONTA – Finisce 2-1 la sfida dell’Old Trafford Manchester United-LASK, valevole per gli ottavi di finale di Europa League. Si decide tutto nel secondo tempo, quando gli austriaci passano in vantaggio al 55′ grazie alla rete di Wiesinger. Bastano solo due minuti ai padroni di casa per trovare il gol del pareggio, arrivato grazie al centro di Jesse Lingard. Il gol vittoria passa per i piedi di Anthony Martial che trova il 2-1. Un risultato che cambia poco ai fini della qualificazione, con gli inglesi che già all’andata avevano chiuso i giochi con un pesante 0-5 a Linz.