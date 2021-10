Manchester United, Conte disponibile. Solskjaer al momento confermato?

Manchester United, quale futuro per Ole Gunner Solskjaer? Antonio Conte figura in cima alla lista dei desideri. L’ex allenatore dell’Inter sarebbe disposto a tornare in Premier League.

FUTURO – Antonio Conte, secondo quanto riportato da Sky Sports UK, figura tra in cima alla lista dei desideri del Manchester United in caso di divorzio con il tecnico norvegese, Ole Gunnar Solskjaer. Secondo fonti inglesi, ancora nessun contatto vero tra le due parti, anche se l’ex Inter sarebbe disposto a tornare in Premier League. Resta solo da capire se la dirigenza dei Red Devils deciderà per una svolta immediata o meno.

Fonte: Sky UK