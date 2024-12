Manchester City, attacco dopo la Juventus: «Razzismo verso un nostro giocatore»

Il Manchester City non sta attraversando un buon momento, per usare un eufemismo. E dopo la sconfitta di ieri per 2-0 in UEFA Champions League contro la Juventus, la società inglese denuncia attraverso una nota gli abusi a stampo razzista nei confronti di un giocatore

CORI RAZZISTI – Un brutto momento per il Manchester City, tra il rischio retrocessione e i pessimi risultati sul campo. Fra questi anche la sconfitta contro la Juventus ieri in UEFA Champions League, un 2-0 arrivato al termine di una prestazione decisamente poco brillante. Dopo la partita, però, si è verificato uno spiacevole episodio. Che la società inglese denuncia attraverso una nota, ovvero i messaggi a tono razzista nei confronti del difensore Kyle Walker. Così si legge sul sito web del club: “Il Manchester City condanna fortemente gli abusi di stampo razzista che Kyle Walker ha subito online dopo la partita di ieri. Ci rifiutiamo di tollerare la discriminazione di ogni genere, non importa se allo stadio o in internet. Offriamo pieno sostegno a Kyle dopo il disgustoso trattamento che ha ricevuto“.