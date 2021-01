Manaj, torna in Italia l’ex Inter? Su di lui un club di Serie A e uno di B

Rey Manaj, attaccante del Barcellona B ed ex dell’Inter, potrebbe tornare a giocare in Italia: sull’albanese un club di Serie A e uno di B

IDEA – Secondo quanto riportato dal sito di Gianluca Di Marzio, Rey Manaj potrebbe far ritorno in Italia. L’attaccante del Barcellona B, in passato all’Inter, sarebbe stato sondato dal Crotone. Oltre che dal club di Serie A, ci sarebbe anche uno da parte di una squadra di Serie B. Si tratterebbe del Pescara. In questo caso, sarebbe un ritorno, visto che l’albanese classe 1997 ha già vestito questa maglia nella stagione 2016/17 segnando 2 gol in 12 partite giocate, prima di passare al Pisa nel corso del mercato invernale.

