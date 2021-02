Malinovskyi e Gosens stendono la Sampdoria. Atalanta al quarto posto

Duvan Zapata Atalanta-Napoli (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

Sampdoria-Atalanta era l’anticipo delle 12:30 della domenica in Serie A. La squadra di Gasperini si è imposta per 0-2, con le reti di Malinovskyi e Gosens. Bergamaschi al terzo posto.

AGGANCIO – Sampdoria-Atalanta è stato l’anticipo delle 12:30 in Serie A. La squadra di Gasperini si impone su un campo difficile ed aggancia la Juventus al terzo posto in classifica, in attesa di Roma-Milan di questa sera. Ad aprire le marcature, per i bergamaschi ci pensa Malinovskyi al 40′ del primo tempo, abile a sfruttare un suggerimento del sempre ispirato Muriel. Nella ripresa l’Atalanta sale di colpi e raddoppia al 70′ con Gosens su assist di Maehle. Nel finale l’Atalanta ha la possibilità di dilagare, ma gli ottimi spunti di Ilicic e Pessina vengono neutralizzati da Audero. La squadra di Gasperini vince ancora e aggancia la Juventus al terzo posto in classifica.