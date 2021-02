Maldini: «Milan, cosa posso chiedere di più? Non siamo Bayern o City»

Paolo Maldini Milan

Paolo Maldini, dirigente del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di “Sky Sport”, poco prima della gara dell’Olimpico contro la Roma. L’ex capitano rossonero ha analizzato il momento delicato per i suoi, certificato dalla pesante sconfitta nel derby con l’Inter

MANI AVANTI – È un momento molto difficile per il Milan di Stefano Pioli, che contro la Roma si gioca tantissimo in termini di classifica. Ai microfoni di “Sky Sport”, Paolo Maldini ha provato a stemperare la tensione, dopo una settimana delicata e acuita dalla sconfitta nel derby con l’Inter: «In settimana ho valutato se parlare o meno alla squadra – ha confessato Maldini -. Ma poi mi sono detto: cosa posso chiedere di più a questi ragazzi? Per diventare grandi ci vuole tempo, noi abbiamo avuto una crescita esponenziale ma non siamo il Bayern Monaco o il Manchester City. Di certo però, siamo molto meglio di quanto si diceva ad inizio stagione».