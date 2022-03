Maignan assente per infortunio nella Francia: le ultime sul portiere del Milan

Maignan è uno dei punti di forza del Milan attualmente primo in classifica in Serie A. E lo sarà anche in Coppa Italia contro l’Inter. Dalla Francia arrivano aggiornamenti sull’infortunio del portiere rossonero, che al momento non desta preoccupazioni

NULLA DI GRAVE – Nel ritiro della Nazionale Francese si segnala, tra le altre cose, l’assenza di Mike Maignan, che oggi non si è allenato il gruppo. Il portiere del Milan si è dovuto fermare a causa del dolore percepito al tendine d’Achille. Un problema muscolare che, quindi, non ha a nulla a che fare con l’infortunio al polso dei mesi scorsi. Proprio per questo, come riportato dal collega francese Benjamin Quarez – inviato per il quotidiano Le Parisien presso il ritiro della Francia -, non si tratterebbe di un infortunio grave. Il Milan può così tranquillizzarsi perché, salvo sorprese, dopo la sosta riavrà a disposizione il suo estremo difensore. E Maignan si candida a essere protagonista in questo finale di stagione, non solo in Serie A per la lotta Scudetto. Tra meno di un mese andrà in scena il ritorno del Derby di Milano di Coppa Italia contro l’Inter, che è un appuntamento altrettanto importante sia in casa nerazzurra sia rossonera.