Maicon fatta per il ritorno in Italia! Giocherà in Serie D: ecco dove

Maicon

Maicon Douglas Sisenando torna a giocare in Italia, secondo quanto riportato dal sito “Sportmediaset” l’esterno brasiliano ex Inter giocherà in Serie D.

RITORNO IN ITALIA – Maicon, ex terzino brasiliano dell’Inter con il quale ha vinto ben undici trofei (tra questi anche la UEFA Champions League nel 2010), è pronto a tornare in Italia. Il brasiliano giocherà con la maglia del “Sona”, club che milita in Serie D. Secondo quanto riportato da “Sportmediaset” ad ore è atteso anche l’annuncio. Con lui anche il figlio di quindici anni, che però giocherà nel settore giovanile.