Maicon, debutto amaro in Conference League: perde male ed esce

Maicon stasera ha fatto il debutto in UEFA Europa Conference League, con il Tre Penne. Non è andata bene all’ex Inter: la squadra di San Marino ha perso 0-4 contro la Dinamo Batumi.

DEBUTTO DA DIMENTICARE – Douglas Maicon ha già cominciato la stagione 2021-2022. L’ex terzino destro dell’Inter del Triplete, in nerazzurro dal 2006 al 2012, si è trasferito nelle scorse settimane dal Sona (Serie D) al Tre Penne (San Marino), e fra diciotto giorni compirà quarant’anni. Questa sera è partito titolare nell’andata del primo turno di qualificazione di UEFA Europa Conference League, la nuova competizione per club. Contro la Dinamo Batumi a Maicon è andata malissimo: 0-4 il risultato finale, con tre gol presi nei primi diciotto minuti. Il ritorno è in programma in Georgia giovedì prossimo alle ore 18.30, ma le possibilità di ribaltare il punteggio sono pressoché nulle. Maicon ha giocato fino al 64′, lasciando poi il posto a Davide Cesarini.