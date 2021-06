Maicon cambia ufficialmente squadra: pronto alla Conference League

Maicon Douglas Sisenando – storico terzino destro dell’Inter del Triplete – ha cambiato ufficialmente squadra. Dopo aver giocato l’ultima stagione al Sona, in Serie D, il brasiliano è passato al Tre Penne, società di San Marino con cui disputerà la Conference League.

COMUNICATO UFFICIALE – Questo il comunicato con cui il Tre Penne ha annunciato l’arrivo di Maicon nella squadra: “La Società Polisportiva Tre Penne è lieta di annunciare l’ingaggio del terzino brasiliano Maicon Douglas Sisenando, giocatore che ha vestito durante la sua carriera le maglie di Cruzeiro, Monaco, Inter, Manchester City e Roma e che ha disputato l’ultima parte di stagione in Italia, in Serie D, con la maglia del Sona. Il giocatore svolgerà le visite mediche il 21 giugno, data in cui sbarcherà in Repubblica, al Poliambulatorio SH di San Marino e nello stesso giorno svolgerà il primo allenamento con i nuovi compagni”.

RITORNO IN EUROPA – Con questo passaggio al Tre Penne, Maicon disputerà le due sfide della neonata UEFA Conference League in programma l’8 e il 15 luglio. Un ritorno vero e proprio a una competizione europea per il terzino brasiliano, che in carriera ha avuto l’onore e il privilegio di sollevare la Champions League nel 2010 con l’Inter.