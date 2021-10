Una magia di Insigne avvia il tris del Napoli. Legia Varsavia spazzato via

Napoli-Legia Varsavia, sfida di Europa League, si è disputata questa sera allo Stadio Diego Armando Maradona. L’incontro si è concluso sul punteggio di 3-0.

VITTORIA NEL SECONDO TEMPO – Il Napoli affronta il Legia Varsavia, capolista del Gruppo C di Europa League. I partenopei cercano il primo successo in questa competizione dopo il pareggio con il Leicester City e la sconfitta interna con lo Spartak Mosca. Nella prima frazione di gioco succede poco e le due squadre vanno negli spogliatoi sullo 0-0. Nella ripresa la squadra di Luciano Spalletti prova ad alzare i ritmi e a cambiare l’inerzia del match con le sostituzioni. I padroni di casa piegano la resistenza della difesa polacca al 76′ con un meraviglioso gol di Lorenzo Insigne al volo su assist di Matteo Politano. Il capitano poi serve l’assist per Victor Osimhen che incrocia di destro e firma il raddoppio all’80’. Il tris è di Politano con un sinistro da fuori area al 95′. La sfida termina 3-0 e il Napoli sale a 4 punti in classifica, accorciando sul Legia Varsavia che resta fermo a 6.