Lutto nel mondo del calcio: è morto Raiola. L’agente aveva 54 anni

Mino Raiola era ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Raffaele e purtroppo non ce l’ha fatta. Ad annunciarlo è stata la stessa famiglia attraverso comunicati ufficiali.

GRAVE PERDITA – Lutto nel mondo del calcio per la scomparsa di Mino Raiola. A renderlo noto la stessa famiglia attraverso gli account social ufficiali del procuratore, scomparso all’età di 54 anni. Questo il messaggio: “Con infinito dolore annunciamo la scomparsa di Mino, il più straordinario procuratore di sempre. Mino ha lottato fino all’ultimo istante con tutte le sue forze, proprio come faceva per difendere i calciatori. E ancora una volta ci ha resi orgogliosi di lui, senza nemmeno rendersene conto”.

Di seguito il messaggio pubblicato sui social