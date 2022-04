Lukaku-Tuchel, stampa inglese dura. Verrà seppellita l’ascia di guerra?

L’Inter lavora ad Appiano Gentile in vista del Verona sabato alle 18. Le voci di calciomercato si susseguono e, soprattutto, quelle intorno a Romelu Lukaku. Ieri il belga è entrato e non ha inciso contro il Real Madrid con il suo Chelsea sconfitto 3-1. E la stampa inglese non ci è andata leggera.

GUERRA – L’Inter lavora in vista della partita cruciale contro il Verona di Igor Tudor. Il sogno scudetto e seconda stella è ancora vivo dopo il successo dello scorso anno. Protagonista in quella cavalcata fu Romelu Lukaku con il belga che ora, vive un periodo di smarrimento in maglia Chelsea. Stando a quanto scrive il Sun questa mattina, c’è da capire se Lukaku o Tuchel, da qui alla fine, riusciranno a seppellire l’ascia di guerra. E soprattuto, se uno dei due è intenzionato a farlo. Secondo il tabloid inglese Lukaku è stato riportato in maglia blues per fare quello che ha fatto Benzema ieri in faccia ai tifosi del Chelsea: segnare e trascinare. Secondo il tabloid, l’avventura di Lukaku si sta eclissando perché il belga sogna un ritorno all’Inter. Insomma, gli ingredienti per una separazione ci sono tutti. Ora sta all’Inter capire se e come provare a riportarlo.

Fonte: The Sun