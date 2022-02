Lukaku, Tuchel si espone: «Deluso? Parola sbagliata. Fiducia in lui»

Thomas Tuchel ha parlato di Romelu Lukaku in conferenza stampa, commentando i numeri fin qui non brillantissimi dell’attaccante ex Inter soprattutto a livello di reti segnate.

NIENTE DELUSIONE – Così Thomas Tuchel sui numeri di Romelu Lukaku al Chelsea: «Dobbiamo avere pazienza, forse più di quanto ci aspettassimo. Chiediamo molta intensità ai nostri attaccanti e di certo vogliamo anche supportare Romelu al meglio. Ci stiamo lavorando. Abbiamo fiducia in lui perché ha dimostrato nelle sue precedenti squadre di avere sempre l’ultima parola in attacco. Non sono deluso, non è l’aggettivo giusto, anche se pensavamo che avrebbe voluto regalarci altri numeri fin dall’inizio».