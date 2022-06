Lukaku, Nations League terminata? CT Belgio: «Out con Galles e Polonia»

Lukaku si è infortunato nel match di Nations League tra Belgio e Olanda (vedi articolo). Il Commissario Tecnico belga, Roberto Martinez, ha fatto il punto sulle condizioni fisiche dell’attaccante che è in trattative con l’Inter per un clamoroso ritorno (QUI le ultime). Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport

PROBLEMA MENO GRAVE – Romelu Lukaku è al centro delle voci di mercato riguardo un clamoroso ritorno all’Inter ma al momento c’è anche da fare il punto sulle sue condizioni fisiche. Il Commissario Tecnico del Belgio, Roberto Martinez, annuncia che l’attaccante non prenderà parte alle prossime due partite di Nations League: «A livello medico Lukaku è ancora in dubbio, dopo i controlli in ospedale abbiamo avuto diversi riscontri ma comunque il problema non è così negativo come invece ci aspettavamo. Starà fuori per le prossime due partite, non mi aspetto che sia pronto per giocare contro il Galles e la Polonia e vogliamo continuare a lavorare con lui ma ci sono possibilità minime che Romelu possa giocare, anche se le proveremo tutte per vedere se riuscirà a essere in forma per l’ultima partita».