Lukaku, che grana: scaricato dall’agenzia Roc Nation!

SCARICATO – Il Chelsea non lo vuole più, l’Inter ha rotto i rapporti con lui e la Juventus lo ha sedotto e abbandonato. Non è sicuramente un periodo florido per Romelu Lukaku, che, dopo aver ripiegato sulla Roma al termine del calciomercato, ora si ritrova a fare i conti con un’altra grana. L’agenzia Roc Nation che ne rappresentava gli interessi, infatti, ha deciso di scaricarlo dopo quanto accaduto in estate.