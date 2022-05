Lukaku gol, ma Tuchel sottolinea: «Non il momento, come una sconfitta!»

Lukaku torna in gol realizzando addirittura una doppietta con il Chelsea, ma Tuchel pensa solo al risultato e ai punti persi: per lui come una sconfitta.

NO AI SINGOLI – Tuchel dopo il pareggio del Chelsea ha ammesso che il risultato sembra più una sconfitta: «Certo. Pensavo che avessimo iniziato bene entrambi i tempi con un 5-3-2 offensivo. Sapevamo dei rischi e dovevamo essere disciplinati. Gol Romelu Lukaku? Non è il momento di parlare dei singoli, resta la buona prestazione ma abbiamo comunque perso dei punti».