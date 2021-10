Lukaku, che succede? Tuchel: «È stanco, forse serve una pausa»

Nelle ultime quattro gare di Premier League e nella gara di Champions League contro la Juventus, Romelu Lukaku non è riuscito a trovare la via del gol. Al momento l’ex numero 9 dell’Inter è fermo a 3 reti in 7 presenze in campionato con il Chelsea. Thomas Tuchel ha provato a spiegarne i motivi.

TROPPO STANCO – Una pausa per Romelu Lukaku? La sua avventura al Chelsea non sta andando nel migliore dei modi. Thomas Tuchel ha spiegato il motivo in conferenza stampa: «Lukaku ha giocato troppo fin qui, è stato presente in troppe competizioni durante l’estate per il suo paese. Ha giocato anche la Nations League, ma è un ragazzo competitivo che dà sempre il 100%. Vuole sempre vincere e quando qualcosa non va, si carica tutto sulle spalle. Lo trovo mentalmente scarico. Ma il motivo è semplicemente che ha giocato troppo. Diventerà più facile quando ritroverà il suo ritmo. Non è facile capire se ora abbia bisogno una pausa o se sia meglio continuare a farlo giocare».