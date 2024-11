Luis Enrique punzecchia l’ex Inter Skriniar: «Infelice? È normale!»

Luis Enrique si è espresso su Skriniar, che dopo aver lasciato l’Inter ha perso completamente i gradi del titolare al PSG.

FUTURO – Milan Skriniar, ex difensore dell’Inter, è in cima alla lista della Juventus per rinforzare la sua difesa nella finestra invernale di centrocampo. I bianconeri, alla ricerca di un calciatore già pronto e maturo per disputare da titolare la seconda parte di questa stagione, hanno avviato i contatti con il calciatore slovacco per provare a convincerlo a sposare la propria causa a gennaio. Tra i profili sondati dalla Juventus, quello del classe 1995 ha un vantaggio dato dal fatto che il PSG, suo club attuale, sia ben disposto a cederlo alla prima occasione disponibile. Luis Enrique chiaro in sala stampa.

Luis Enrique avvisa l’ex Inter Skriniar: solo 4 presenze in stagione

AVVISO – A proposito di cessione, Luis Enrique in conferenza stampa ha risposto proprio alla domanda sull’ex giocatore dell’Inter, che nell’estate del 2023 lasciò il club meneghino a parametro zero. L’allenatore spagnolo ha mandato degli avvisi forti verso il classe 1995: «È un processo normale in una squadra. Quando giochi sei felice, quando giochi meno sei meno felice, quando non giochi per niente non sei per niente felice. Si vedono cose in allenamento, la situazione può cambiare».