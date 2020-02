Ludogorets, goleada prima dellâ€™Inter: trionfo nel debutto di Vrba

Ludogorets, goleada prima dell’Inter: trionfo nel debutto di Vrba

Condividi questo articolo

Il Ludogorets sfiderà l’Inter giovedì alle ore 18.55, nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. I bulgari oggi sono tornati a giocare a livello ufficiale, col debutto del nuovo allenatore Vrba, e hanno stravinto.

PUNTEGGIO TENNISTICO – La prima ufficiale del Ludogorets nel 2020 è una goleada. 6-0 al Botev Vratsa, penultimo in classifica nel campionato bulgaro, ed esordio perfetto per il nuovo allenatore Pavel Vrba, ufficializzato il giorno del sorteggio di Europa League con l’Inter a dicembre. Nella ventunesima giornata del torneo (ripreso dopo oltre due mesi di sosta invernale) il Ludogorets va avanti all’8’ con Marcelinho, ed è lo stesso brasiliano che raddoppia al 43’. Si va al riposo sul 2-0, ma è nella ripresa che i verdi dilagano e rendono il distacco abissale. Claudiu Keseru fa tris al 56’, otto minuti più tardi tocca ad Anicet Abel arrotondare il risultato. È il subentrato Jakub Swierczok a mettere il punto esclamativo sulla partita, con l’attaccante polacco che firma il quinto e sesto gol fra il 78’ e l’82’. Successo che permette di certificare la leadership in testa alla classifica, con sette punti di vantaggio sul Levski Sofia secondo. Per il Ludogorets di Vrba ora c’è l’Europa League: giovedì alle ore 18.55 a Razgrad arriva l’Inter per l’andata dei sedicesimi di finale.