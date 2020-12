L’Udinese non riesce a superare il Crotone, reti...

L’Udinese non riesce a superare il Crotone, reti bianche alla Dacia Arena

Luca Gotti Udinese

Udinese e Crotone non si fanno male nell’anticipo della dodicesima giornata di Serie A, appena conclusosi.

RETI BIANCHE – Udinese e Crotone inaugurano la giornata numero 12 della Serie con uno scialbo 0-0. Poco spettacolo alla Dacia Arena, dove gli uomini di Luca Gotti non riescono ad avere la meglio sui calabresi. Può così sorridere Giovanni Stroppa, che con un punto si unisce a Torino e Genoa in coda alla classifica. L’unico sussulto lo crea Rodrigo De Paul, che subisce un duro colpo nel corso del primo tempo. Tuttavia l’argentino stringe i denti, e resiste fino al termine della gara. I bianconeri dominano il possesso (57% contro 43%) e producono 6 tiri verso la porta del Crotone. Ma non riescono ugualmente a guadagnare i tre punti che avrebbero permesso di agganciare Atalanta e Lazio.