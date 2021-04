L’Udinese inguaia il Benevento: al Vigorito finisce 2-4

Il lunch match della trentatreesima giornata del campionato di Serie A Benevento-Udinese si è chiuso con una netta vittoria degli ospiti. I friulani ipotecano la salvezza, mentre la squadra di Filippo Inzaghi adesso trema

Con Benevento-Udinese delle 12:30 si è aperta questa domenica della trentatreesima giornata del campionato di Serie A. Al Vigorito l’incontro finisce con una netta vittoria per 2-4 degli ospiti che blindano così la loro permanenza in Serie A. Apre le marcature Molina che porta in vantaggio l’Udinese dopo soli 4 minuti, seguito dal raddoppio di Arslan al 31′. Al 34′ Viola su rigore accorcia le distanze. Nella ripresa il Benevento subisce subito il 3-1 ad opera di Stryger Larsen. I padroni di casa provano a rientrare in partita, ma sbattono contro le parate di un ottimo Musso e subiscono la rete del 4-1 realizzata da Braaf al 73′. Nonostante il passivo pesante i padroni di casa continuano a provarci, ma il loro tentativo di rimonta si ferma con la rete del definitivo 2-4 realizzata da Lapadula all’83’. Con questa vittoria l’Udinese è praticamente salva mentre il Benevento resta sempre in bilico con appena 3 punti di vantaggio sul Cagliari, impegnato questo pomeriggio contro la Roma.