Lopetegui: “Europa League vinta contro grandi squadre, grande gioia”

Julen Lopetegui Siviglia

Lopetegui, allenatore del Siviglia vincitore dell’ultima Europa League nella finale di agosto contro l’Inter, è tornato su quel trofeo strappato ai nerazzurri ai microfoni di Uefa.com

BATTUTE GRANDE SQUADRE – Lopetegui torna sul percorso in Europa: «L’emozione ha preso il sopravvento sulla ragione. Guardi le squadre che abbiamo battuto per vincere e lo abbiamo fatto in circostanze uniche, con la situazione delle porte chiuse, lo sforzo che abbiamo messo per vincere e le grandi squadre che abbiamo affrontato. E’ stata una sensazione di gioia e non sempre sei in grado di controllare le tue emozioni, le mie erano lacrime di gioia. Un aspetto chiave per vincere? Non c’è, una squadra deve fare tante cose bene. Se dovesse sceglierne uno direi la mentalità della squadra nei momenti difficili».

fonte: uefa.com