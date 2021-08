Ljajic torna in Italia? Una squadra di Serie A sull’ex Inter- Sky

Adem Ljajic, attaccante serbo attualmente in forza al Besiktas ed ex Inter, potrebbe tornare in Serie A. Sull’attaccante serbo c’è l’interessamento della Sampdoria.

L’Italia e la Serie A potrebbero essere di nuovo nel destino di Adem Ljajic. L’attaccante serbo, attualmente in forza ai turchi del Besiktas ma con una lunga militanza nel nostro paese in cui ha indossato anche la maglia dell’Inter nella stagione 2015-16 (28 presenze e 4 gol), potrebbe infatti tornare nel nostro paese. Secondo Alessandro Sugoni per “Sky Sport” la Sampdoria è molto interessata al giocatore.