Liverpool, Premier League ipotecata! Poker al Leicester, fuga totale Klopp

Il Liverpool ipoteca la vittoria della Premier League rifilando al Leicester un poker in trasferta. Gli uomini di Klopp, campioni d’Europa e del Mondo, sono ora a +13 dalle Foxes (che hanno giocato una partita in più) e +14 dal Manchester City

TRIONFO ROSSO – Dominio Liverpool in Premier League. I Reds, freschi di vittoria nel Mondiale per Club contro il Flamengo, stendono il Leicester secondo in classifica al King Power Stadium. Gara sbloccata nella prima frazione con un colpo di testa di Roberto Firmino su cross perfetto di Trent Alexander-Arnold. Nella ripresa gli uomini di Jurgen Klopp dilagano con un calcio di rigore trasformato da James Milner, la doppietta di Firmino sempre su assist del terzino inglese che poi va anche a mettere la ciliegina sulla torta per lo 0-4 definitivo. Distacco ormai siderale dalle Foxes ma anche dal Manchester City di Pep Guardiola. Insomma, campioni d’Europa e del Mondo ma sembra proprio mancare sempre di meno anche al titolo di campioni d’Inghilterra dopo tanti anni d’attesa.