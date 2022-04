Liverpool, lezione Inter appresa a metà: 3-3 col Benfica. È semifinale

Il Liverpool pareggia 3-3 contro il Benfica. Appresa a metà la lezione dell’Inter agli ottavi di finale di Champions League. Portoghesi stoici ma è Klopp a volare in semifinale

GOL E SPETTACOLO − Partita ricca di gol e spettacolare all’Anfield Road tra Liverpool e Benfica. Si riparte dall’1-3 Reds dell’andata ma, nonostante la caratura dell’impresa, il Benfica prova a giocarsela. La squadra di Klopp prova a prendere sin da subito il pallino del gioco e al 21′ trova il gol del vantaggio con Konate che sfrutta un ottimo corner di Tsimikas. Buon feeling per il difensore francese, in rete anche nella gara del Da Luz. Il Benfica prova a reagire e dopo un gol annullato per offside a Darwin Nunez pareggia i conti al 41′ grazie a Gonçalo Ramos. Nella ripresa, non cala il ritmo con i Reds che partono fortissimo con l’obiettivo di chiudere i conti. In 10 minuti, ci pensa Firmino che prima sfrutta un errore della difesa portoghese e poi fa doppietta con un grande tiro al volo. Orgoglio e cuore non da poco però per il Benfica che al 74′ trova la rete del 3-2 con l’ucraino Yaremchuk. I portoghesi ci credono e all’82’ pareggiano addirittura i conti con Darwin Nunez. Nonostante il brivido finale, il Liverpool riesce a gestire il risultato. Brivido nel finale per un gol annullato ancora a Nunez. Dopo aver eliminato l’Inter agli ottavi di finale, i Reds fanno lo stesso contro il Benfica. Klopp vola in semifinale di Champions League.