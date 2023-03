Mourinho-Serra, la verità del quarto uomo: spiega la sua versione dei fatti

La Roma attende di saperne di più in merito a quanto avvenuto tra José Mourinho e Marco Serra. Le parole del quarto uomo in Cremonese-Roma hanno suscitato l’ira del portoghese. Proprio a questo proposito allora, dopo Mourinho, ha parlato anche lo stesso Serra. Il servizio andrà questa sera in onda a Le Iene.

PAROLA A SERRA − José Mourinho, grazie alla sospensione del giudizio da parte del Giudice Sportivo, è stato presente in panchina con la sua Roma contro la Juventus. I giallorossi hanno ottenuto una vittoria importantissima grazie al gol di Gianluca Mancini. Nonostante tutto ancora non è stata chiarita la presunta lite avvenuta tra il tecnico giallorosso e il quarto uomo, Marco Serra. E ciò che tra i due è stato detto nel battibecco avvenuto a bordocampo nel corso di Cremonese-Roma. Ecco allora quali sono state le parole riferite da Serra, in prima persona, nel servizio che in serata verrà trasmesso a Le Iene: «Non ho detto nulla che potesse offendere Mourinho».

