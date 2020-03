Lipsia show, Tottenham steso anche al ritorno! Mourinho, altra eliminazione

Il Lipsia elimina il Tottenham e si qualifica ai quarti di finale di Champions League. Gli Spurs allenati da Mourinho, battuti 0-1 all’andata, cedono anche al ritorno sotto i colpi di Sabitzer e Forsberg

MOU KO – Lipsia-Tottenham 3-0, questo il verdetto della Red Bull Arena. Dopo lo 0-1 in terra inglese, i tedeschi di Julian Nagelsmann legittimano la loro superiorità sugli Spurs con due reti nei primi venti minuti di gioco. Al 10′ si sblocca il match con Marcel Sabitzer, bravo a beffare Hugo Lloris con un destro potente che il portiere francese riesce solo a deviare inutilmente sul palo. Neanche dieci minuti più tardi, Timo Werner si vede annullare il raddoppio per netta posizione di fuorigioco. Subito dopo, però, ancora Sabitzer chiude i conti sfruttando il bel cross da sinistra di Angelino con un gran colpo di testa. Nella ripresa i padroni di casa gestiscono il risultato, poi nel finale trovano anche la rete della ciliegina sulla torta. Emil Forsberg, appena entrato al posto dell’autore della doppietta, ribadisce in rete dopo un batti e ribatti generato da un altro bel traversone mancino di Angelino. Termina così la campagna europea di José Mourinho, eliminato anche in Champions League dopo l’uscita dalla FA Cup ai rigori contro un Norwich ultimo.