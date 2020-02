Lione-Juventus, tonfo Sarri in CL prima dell’Inter! Tousart firma l’1-0

Lione-Juventus è appena terminata con il punteggio di 1-0. Lucas Tousart decisivo nel primo tempo nella partita valida per l’andata degli Ottavi di Champions League. Gran primo tempo dei francesi che legittimano il vantaggio: non basta il forcing bianconero nella ripresa. La prossima in Serie A sarà contro l’Inter (ecco le parole di Paratici sullo Scudetto)

SCONFITTA IN CHAMPIONS – La trasferta in terra francese non va come previsto da Maurizio Sarri. Lione-Juventus, infatti, è terminata con il risultato di 1-0. Partono decisamente meglio i padroni di casa, corti e aggressivi nella prima frazione di gioco. Su assist del talento Aouar arriva il vantaggio di Tousart al 31esimo. Punteggio giusto per quanto si è visto in campo nei primi 45′. Nella ripresa, i francesi si abbassano e la Juventus forza, ma sono poche le occasioni vere per i bianconeri. Ora i torinesi sono attesi dalla sfida contro l’Inter in Serie A.