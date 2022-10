L’Inter mette nei guai il Barcellona: conti blaugrana ora a rischio

L’Inter si qualifica agli ottavi di Champions League estromettendo il Barcellona. I Blaugrana, oltre alla delusione sportiva, dovranno fare le spese di questa eliminazione anche da un punto di vista finanziario

PROBLEMI EXTRA-CAMPO – Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, il Barcellona è nei guai. Il club catalano avevano previsto nel budget dei ricavi l’arrivo ai quarti di finale di UEFA Champions League. Mancato questo obiettivo, il Barcellona ha visto svanire anche circa 30 milioni che avrebbero fatto comodo al bilancio, vista la situazione non esattamente rosea. Anche perché i costi stimati per questa stagione calcistica ammontano a circa 656 milioni di euro e in crescita del 27% dopo gli acquisti di Lewandowski, Raphinha e gli altri nuovi acquisti della finestra estiva. Oltre al danno, quindi, anche la beffa per il club di Laporta.