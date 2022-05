L’Empoli nega i 3 punti alla Salernitana: 1-1, super Vicario! Chance Cagliari

La trentasettesima giornata di Serie A ha avuto inizio alle ore 15.00 con la sfida tra l’Empoli e la Salernitana. I toscani trovano il vantaggio nel primo tempo, poi nella seconda frazione di gioco i campani reagiscono ma un grande Vicario si prende tutta la scena parando un rigore a Perotti. La partita termina sull’1-1

SVANTAGGIO – La trentasettesima nonché penultima giornata di Serie A ha avuto inizio oggi alle ore 15.00 con la sfida del Castellani tra Empoli e Salernitana. La squadra di Davide Nicola, reduce da sei partite senza sconfitta, inizia bene tenendo il pallino del gioco e costruendo qualche occasione da gol ma al 30′ è l’Empoli a siglare l’1-0 con Cutrone che finalizza una bella palla filtrante di Asllani. Al 37′ i campani reagiscono sfiorando il pareggio con Radovanovic.

MIRACOLI – Nella seconda frazione di gioco la Salernitana ha maggior convinzione provandoci al 50′ con Ederson. Successivamente l’Empoli sfiora il raddoppio con Verre e Cutrone che colpisce un palo. Al 55′ Vicario fa un vero e proprio miracolo su colpo di testa di Bonazzoli da pochi passi. L’Empoli va nuovamente vicino al 2-0 prima con Bandinelli e poi con Bajrami, in entrambi i casi Sepe tiene a galla la Salernitana. Al 76′ arriva il pareggio della squadra di Nicola con Bonazzoli in rovesciata, un minuto prima Vicario è stato nuovamente protagonista con un doppio miracolo su Djuric e Bonazzoli. All’84’ momento decisivo: l’arbitro Massa fischia un rigore per la Salernitana. Dagli undici metri Perotti si fa ipnotizzare da Vicario che devia in angolo negando il vantaggio ai campani. Dopo ben 7 minuti di recupero, il match termina sull’1-1: la Salernitana, ferma a 31 punti in classifica, domani potrebbe subire il sorpasso del Cagliari, che sfiderà l’Inter e del Genoa, impegnato con il Napoli.