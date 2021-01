Lega Serie A, il 21 gennaio si terrà l’assemblea per eleggere il presidente

Paolo Dal Pino presidente Lega Serie A

La Lega Serie A, riunitasi oggi in Assemblea in collegamento video, ha fissato la data per le elezioni del presidente e ha deliberato con voto unanime che sarà avviata una fase di trattative per i diritti audiovisivi internazionali del triennio 2021/2024

DATA – L’Assemblea della Lega Serie A, svoltasi oggi in collegamento video, ha deliberato con voto unanime delle Società che sarà avviata una fase di trattative private per quanto riguarda i diritti audiovisivi internazionali del triennio 2021-2024. I club si ritroveranno in presenza giovedì 21 gennaio per le elezioni degli Organi della Lega Serie A.