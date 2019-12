Lega Serie A, è caos: dimesso commissario Cicala. Successore ripescato?

La Lega Serie A continua ad avere grosse difficoltà, non solo per la questione riguardante il razzismo (vedi articolo). Il sito del quotidiano “La Repubblica” annuncia le dimissioni di Mario Cicala, commissario ad acta dallo scorso 2 dicembre. Il suo sostituto potrebbe essere un nome già noto nel mondo del calcio italiano.



CARICA LAMPO – È durata appena quindici giorni la presenza di Mario Cicala come commissario ad acta della Lega Serie A. Lo scorso 2 dicembre, dopo che l’Assemblea di Lega non aveva eletto un nuovo presidente (al posto di Gaetano Micciché), era stato nominato come scelta provvisoria, fino a non oltre il 10 marzo, ma oggi ha detto basta. Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha ricevuto le dimissioni di Cicala per evitare un conflitto d’interessi, in quanto è anche membro del consiglio di sorveglianza della Lazio. Ora caccia al prossimo commissario della Lega Serie A: “La Repubblica” rilancia un nome piuttosto noto, quello di Giancarlo Abete che nel mondo del calcio ha ricoperto un’infinità di ruoli, lasciando la presidenza della FIGC dopo i fallimentari Mondiali del 2014. Fra gli altri nomi il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea e il direttore generale FIGC Marco Brunelli. Domani sono attese altre novità.

