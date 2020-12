Lega Serie A, De Siervo presenta il workshop “#KeepRacismOut”

de siervo

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, presenta il workshop “#KeepRacismOut: Uniti per un Calcio Senza Discriminazioni”. Ecco le sue parole.

INIZIATIVA – La Lega Serie A e UNAR hanno organizzato il workshop “#KeepRacismOut: Uniti per un Calcio Senza Discriminazioni”. Tenutosi oggi in modalità digitale, si tratta del primo workshop internazionale sul tema, nel mondo del calcio. Tra i partecipanti c’erano i rappresentanti di tutte le società di Serie A, e anche Sebastien Frey, ex portiere dell’Inter. Ecco le parole di Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A: «Il calcio nel nostro Paese ha sempre avuto un ruolo sociale importante. Sappiamo di avere una grande responsabilità in questo percorso comune per contrastare un fenomeno drammatico come il razzismo. Siamo pronti a fare la nostra parte poiché la lotta alle discriminazioni rappresenta uno dei pilastri delle attività CSR della Lega Serie A. Questo workshop è il primo di una serie di incontri che verranno dedicati ai vari progetti valoriali in cui abbiamo deciso di identificarci».