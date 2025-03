Lecce-Roma, scontri tra tifosi e polizia: interviene la Digos

Le fasi antecedenti all’inizio della sfida tra Lecce e Roma sono state segnate da non poche tensioni. Alcuni tifosi della Roma, infatti, hanno avuto uno scontro con la polizia salentina, da cui è derivato un arresto.

I FATTI – Lecce–Roma si sta disputando allo Stadio Via del Mare, con il match momentaneamente fermo sul punteggio di 0-0. Uno scontro vero e proprio è andato in scena prima dell’inizio dell’incontro, con alcuni tifosi della Roma che hanno tentato di introdurre fumogeni e bastoni nel settore ospiti. La polizia del luogo, accertata la situazione, ha reagito per evitare che si potessero verificare atti di violenza durante lo svolgimento del match. Ne è derivata una colluttazione tra forze dell’ordine e gruppo di facinorosi giallorossi, da cui per fortuna non è derivato alcun ferito.

Lecce-Roma, un arresto per gli scontri con la polizia

LA MISURA – L’unica conseguenza concreta discendente dalle tensioni tra tifosi della Roma e polizia salentina è stata l’adozione della misura dell’arresto nei confronti di un tifoso giallorosso. Quest’ultimo dovrebbe trovarsi, in questo momento, in Questura per esporre la sua versione dei fatti in merito agli scontri avvenuti in giornata con la polizia. L’unica certezza, al momento, è il fatto di aver evitato che dal piano si arrivasse all’azione concreta. Con conseguenze potenzialmente devastanti per le persone presenti allo Stadio.