Lecce, duro comunicato contro la Lega: «Valori calpestati! In campo in maglia bianca»

Nel giorno di Atalanta-Lecce, il club salentino ha espresso tutta la propria indignazione per la decisione della Lega Serie A di far disputare la partita a sole poche ore dalla tragica scomparsa di Graziano Fiorita, fisioterapista storico della società. Attraverso un comunicato ufficiale, il Lecce ha definito la scelta “irrispettosa”, sottolineando come in altri casi simili siano state adottate decisioni più attente e comprensive.

PROTESTA – Il Lecce, pur profondamente contrariato, ha deciso di onorare l’impegno, rifiutando però di scendere in campo con i propri colori ufficiali. La squadra guidata da Giampaolo affronterà l’Atalanta indossando una maglia anonima, priva di stemmi, loghi e simboli, come segno di protesta e dolore. La società ha spiegato che tornerà a vestire la propria maglia solo quando il corpo di Fiorita farà ritorno a casa e potrà essere degnamente omaggiato: “Giocheremo la partita ‘dei valori calpestati’, ma lo faremo indossando una anonima casacca bianca, che non ci rappresenta, senza colori, stemmi e loghi. Torneremo a vestire la nostra maglia quando Graziano ritornerà a casa e sarà omaggiato, come merita, dalla sua gente”.

Lecce, comunicato e la differenza di trattamento

ALTRA NOTA – “L’U.S. Lecce ritiene che la decisione della Lega di recuperare la gara con l’Atalanta a poche ore di distanza dalla scomparsa del nostro Graziano Fiorita, sia terribilmente irrispettosa del grave lutto che ha colpito la famiglia del ragazzo, la Società ed i tifosi del Lecce. In altri casi, altrettanto dolorosi, sono state prese decisioni più ragionevoli. Emerge una gerarchia della morte in base al blasone della società colpita, o peggio ancora, in considerazione del ruolo rivestito da chi viene a mancare.”.

Fonte: uslecce.it