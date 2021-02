Leao: Â«Scudetto? Il Milan non Ã¨ meno forte dopo due sconfitteÂ»

Leao: «Scudetto? Il Milan non è meno forte dopo due sconfitte»

Rafael Leao (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia del ritorno dei sedicesimi di Europa League contro la Stella Rossa di Dejan Stankovic. Il portoghese si è soffermato sul momento di crisi dei rossoneri, usciti con le ossa rotte dal derby con l’Inter, ma ancora convinti di poter dire la loro in ottica scudetto

DIFFICOLTÀ – Rafael Leao ci crede: lo scudetto è ancora un obiettivo concreto per il Milan, nonostante le ultime sconfitte contro Spezia e Inter abbiano fatto crollare qualche certezza in casa rossonera. Il portoghese ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della gara con la Stella Rossa di Belgrado: «Non siamo meno forti dopo le ultime partite. Lavoriamo tutti i giorni per fare bene in partita ed è quello che vogliamo fare domani. Siamo uniti, andiamo a testa alta. Nelle ultime partite non abbiamo fatto bene, è vero. Ma abbiamo analizzato gli errori, e ora dobbiamo guardare davanti. Vogliamo reagire. Siamo molto giovani, anche il nostro allenatore e la dirigenza ci danno la fiducia. Abbiamo talento e voglia di dimostrare quello che possiamo fare in campo. Siamo tranquilli».