La Lazio vola e va direttamente agli ottavi: Real Sociedad schiantata

La Lazio vince 3-1 con la Real Sociedad e vola agli ottavi di Europa League direttamente. Si ride sull’altro lato del Tevere, mentre la Roma ha perso.

VITTORIA NETTA – Alla Lazio basta un punto da dover conquistare tra Real Sociedad e Braga per ottenere la matematica certezza di arrivare agli ottavi di finale senza passare dai playoff. All’Olimpico arriva appunto la squadra basca, sempre molto temibile e pericolosa. Ma non è serata, anzi la Lazio domina gli spagnoli prendendosi la scena. Il match si sblocca subito con la rete al quinto minuto di Mario Gila. Il difensore bravissimo e puntuale a battere Remiro. La Lazio non demorde e anzi alla mezz’ora riceve un’altra buona notizia: ossia l’espulsione per doppia ammonizione di Munoz. Baschi in dieci. I biancocelesti ne approfittano subito con un uno-due letale firmato tra il 32′ e il 34′ da Zaccagni e dal Taty Castellanos. Nel secondo tempo, praticamente è una sorta di allenamento o partitella del giovedì. Lazio nettamente in controllo e Real Sociedad in balìa dei capitolini. La Lazio sfiora addirittura il terzo gol con Pedro che centra la traversa al 75′. Nel finale, gli spagnoli riescono a trovare il gol della bandiera con il talentuoso Barrenetxea. All’Olimpico finisce 3-1. Lazio direttamente agli ottavi di finale, ottenendo anche un solo punto col Braga, la squadra di Baroni passerà anche da prima classificata.

Lazio-Real Sociedad 3-1

5′ Gila, 32′ Zaccagni, 34′ Castellanos, 82′ Barrenetxea (R)